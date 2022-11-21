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Haberler Magazin Özgür Ayaz kimdir, mesleği ne? Özgür Ayaz sağlık durumu nasıl?
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Turne dönüşü kaza yaptılar! Özgür Ayaz kimdir?

Amasya'nın Merzifon ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Turnede olan "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun oyuncularının içinde olduğu minibüs, arkadan kamyona çarptı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Özgür Ayaz kimdir, mesleği ne? Özgür Ayaz sağlık durumu nasıl?

"Baş Belası" adlı tiyatro ekibinin yer aldığı 52 ADS 527 plakalı araç ile 42 FES 27 plakalı kamyonun çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Olay yerinde Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, aralarında Özgür Ayaz'ında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

ÖZGÜR AYAZ KİMDİR?

Feci kazada minibüste bulunan isimlerden biri olan Özgür Ayaz hakkında bilgi bulunmuyor. İsmin sadece İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ilgisi olduğu biliniyor.

ÖZGÜR AYAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralanan 8 kişiden biri Özgür Ayaz. Yaralanan kişilerden Sergen Deveci dışında diğerlerinin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

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