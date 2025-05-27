TBMM'de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı onurlandıran misafirlerimize, üyelerimize, derneklere, vakıflara, televizyondan bizi izleyen, radyodan dinleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu 81 ülkeden, 87 kardeş partimizi Sosyalist Enternasyonal'de ağırladık ve değerlendirmelerde bulunduk.

Mülteci sorununu, Trump'ın Gazze üzerindeki hayallerini, Rusya-Ukrayna savaşını her şeyi konuştuk ve elbette 19 Mart'ta girişilen ve püskürttüğümüz geleceğimize yapılan darbeyi, milletin takdiriyle bir sonraki dönem Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık. Bizi İstanbul'da yalnız bırakmayan tüm yoldaşlarımıza TBMM çatısı altından teşekkür ediyorum.

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Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yıldönümü. O darbe, seçilmişleri asker zoruyla yönetimden uzaklaştırıp askeri bir vesayet kurularak ülkeyi yönetmeyi amaçlıyordu. 12 Eylül darbesi de aynı amaçla yapıldı. Ne 27 Mayıs'ta ne 12 Mart Muhtırasında ne 12 Eylül'de ne de 15 Temmuz'da gözlerimizin içine bakanlar CHP'den bir yakınlık görmediler.

Bugün birileri devletin imkanlarıyla çıktığı kürsüde, Atatürk ve İnönü'nün makamında otururken, 27 Mayıs darbesi üzerinden bu utancı CHP'ye mal etmeye çalışacak. Bunu yaparken de Sevr'i yırtıp Lozan'a imza atan İsmet Paşa'ya dil uzatacak. O lanetli dili şimdiden kınıyorum. İsmet Paşa'ya söyleyeceği her sözü cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa, seçimi kaybetti yönetimi devretti ve Cumhurbaşkanı olarak kaldı. Sen başbakan olarak geldin cunta başı olarak anılıyorsun. 15 Temmuz akşamı tanklar harekete geçtiğinde, gözümüzün içine bakan arkadaşlarıma 1 dakika beklemeden Meclis'e gelin dedim. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, darbeye Meclis'ten direnelim dedim. Kimi gitti arabasıyla silahını alıp geldi. Küs olduğumuz İsmail Kahraman bu tutumdan dolayı büyük bir demokrasi dayanışmasıdır diye kucakladı. Günlerce konuşuldu. O zaman da şu anda da seçilmişin arkasındayız darbelerin karşısındayız. Çünkü biz demokratız, işimize gelince binip işimize gelmeyince inen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. 16 Temmuz'da CHP'nin kapısı çalıp taktirlerini iletti. Bize teşekkür edilecek bir şey yapmıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün fikrinin sahibiyiz. Sizinkiler Sosyalist Enternasyonal'e sizinkiler anlatabilir mi dedi. O zaman darbeyi anlatacağız da sen darbe yapınca mı susacağız?

1980 darbesini yapanlara ABD, bizim çocuklar diyordu. 19 Mart'ı yapanlar ABD'den icazet aldılar dedim. Bir iki kez kınayıp sonra sustular. Trump'a susan, Filistinlileri başka ülkelere göndereceğiz diyen Trump'a itiraz etmeyen Erdoğan'a sonra petrol baronunu gönderiyor. Sen önce benim petrol baronumla sözleşme yap dedi Trump. Bu adam da diyor ki; Türkiye bir 3. dünya ülkesidir. Muhalifleri içeri tıkarsınız, icaplarına bakarsınız. Erdoğan'ın yaptıkları işe yarayacak diyor. Trump'un Gazze'deki işgaline bir şey demeyecek olan Erdoğan ile yürümeye karar vermişler. Bu korkakların yaptığı bir darbedir. 19 Mart darbesinin üzerinden 69 gün geçti. 46 kişiyi gözaltına alıp 25 kişiyi tutukladılar. Kadriye hanım, Ekrem beyin özel kalem müdürüydü. 14 yaşında bir oğlu var Kadriye hanımın ve bugün çocuğunun yaş günü. Kadriye hanımı gözaltına alıp Ekrem beyin eski telefonunu sormuşlar. Bu eski telefonu özel kalem müdürlüğünün telefonuna yönlendirmişler. Diyorlar ki, bu telefon üzerinden gelen telefonları cevaplamışsın. 4 günün sonunda Kadriye hanımı tutukladılar. Savcı tutuklamayı kafaya takmış, o emri almış. Namuslu bir hakim tutuklamıyor bu bir kez daha gözaltına alıyor. Salan hakimi İcra Mahkemesi'ne atadılar.