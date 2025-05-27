Turan'dan Özel’in iddialarına yanıt

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP lideri Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi. Fatih Belediyesi’ne ilişkin Sayıştay raporunda toplam 17 madde olduğunu bunların da eleştiri ve tavsiye niteliğinde bulgular olduğunu kaydederek "Ancak Sayın Özel bu 17 maddeden sadece dört tanesini seçip kamuoyuna sanki yolsuzluk kanıtıymış gibi sunmuştur" dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"Bu dört maddeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Fakat özellikle bir tanesini burada açıklamak istiyorum. Sayın Özel elinde bir belge göstererek 'Bakın, burada spor kulübüne tahsis yapılmış. Belediye orayı kiraya vermiş, işletmeye açmış. Bu tahsis yapılamaz' şeklinde ifadeler kullandı.

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Değerli arkadaşlar, söz konusu yer; Çapa’da, hemen yakınımızda bulunan ve 1948 yılından bu yana yerinden hiç kıpırdamamış olan 91 metrekarelik bir alan. Bu alan, Çapa Spor Kulübü olarak kullanılmaktadır. Fatihli gençlerin yetiştiği, rahmetli İslam Çupi’nin ve Ziya Doğan gibi önemli sporcuların çıktığı, amatör bir spor kulübüdür. Biz bu kulübe tahsis yaptık.

Bu tahsisi, Sayın Özel 86 milyon vatandaşın önünde bir 'yolsuzluk belgesi' gibi gösterdi, belgeyi sallayarak konuştu. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum: Yarın bu kulüpte yetişmiş insanlar da gerekli cevabı verecektir. Daha da çarpıcısı: Bu kulüpte yetişmiş ve bugün hâlâ siyaset yapan birçok önemli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız da vardır. Ve tekrar ediyorum: Bu spor kulübü, 1948’den beri aynı yerindedir" ÇİFT MAAŞ İDDİASINA YANIT Turan, belediye başkan yardımcılarının çift maaş aldığı iddiası ile ilgili olarak da şunları kaydetti: "Öncelikle belirtmeliyim ki bu maaşlar belediyeden değil, yönetim kurulu üyeliğinden alınan ücretlerdir. Ayrıca, bu tür konular Sayıştay raporlarında tavsiye niteliğinde yer alır. Sayıştay raporları size yol ve yöntem gösterir. Eğer usulî hatalar varsa, 'bunları düzeltin' denir. REKLAM Nitekim Sayıştay raporu yayımlandıktan sonra, hemen hemen tüm maddelerle ilgili — Sayıştay’ın yanlış bulduğu ve bizim de aynı görüşte olduğumuz konularda — gerekli düzeltmeleri yaptık. Her bir konuda gereken adımlar atıldı. Dünkü açıklamamda da belirttiğim gibi, hem Fatih Belediyesi’yle ilgili hem de tüm İstanbul ve Türkiye’deki belediyelere dair Sayıştay raporlarının bağlantılarını sosyal medya hesaplarımdan paylaştım.

"SAMİMİYETSİZ BİR TUTUM" Son olarak şunu belirtmek isterim: Sayın Özgür Özel’in bugün yaptığı açıklamaları hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, büyük bir yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu açıkça bir algı operasyonudur. Ellerinde herhangi bir gizli belge ya da somut kanıt yok. Üstelik, kendi belediyeleriyle ilgili bilgi ve belgeler ile itiraflar ortadayken… Biz bu olaylara yaklaşırken şunu esas alıyoruz: Ben bir yargı mensubu değilim. Olaylar yargı tarafından kesinleşmeden hiç kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Bir siyasetçi olarak bu hassasiyetle hareket etmek zorundayım. Fakat bu kadar basit konular üzerinden, örneğin bir spor kulübüyle ilgili meselede, 86 milyonun önüne geçip 'Burada peşkeş çekilmiş' diye belge sallayan ve siyaseti bu kadar ucuzlatan kişilerin, aynı zamanda şeref ve haysiyetlerine operasyon yapıldığını iddia etmeleri samimiyetsiz bir tutumdur. REKLAM "TORBA DOLMAYINCA İLÇELERİ EKLEDİ" Gerçekten samimiyetle söylüyorum: Bir belediye başkanı olarak bir genel başkana cevap vermek istemem. Ama bu açıklamaları yapan kişi bir genel başkandır. Belki benim siyasi geçmişim, Sayın Özel’inkinden daha eskidir. Ancak o genel başkanlık makamında oturuyor ve ben de kendisini o sorumlulukla dinlemeye çalışıyorum. Yine de büyük bir üzüntü içerisindeyim.