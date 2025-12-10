Özgür Özel, Çatalca'da konuştu

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Çatalca'nın bugüne kadar 15 kez belediye başkanı seçtiğini hatırlattı.

Bugün Silivri'de cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Özel, "Ekrem Başkan'ın Çatalca'ya, bu yapılan hizmetlere desteği büyük. İstanbulkart ile yoksulları destekleyip, bunun en çok kullanıldığı ilçelerden biri olduğunu, Anne Kart ile çocuğu beş yaşına kadar annelerin ücretsiz ulaşımdan yararlandıklarını, öğrencilere, çiftçilere daha önce yapılmayan desteklerin yapıldığını, Yalıköy Plajı'nı, Kent Lokantası'nı hatırlatıp Ekrem Başkan'a bir kocaman teşekkür alkışı yollayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de iktidarın değişeceğini ve halkın iktidarının geleceğini belirten Özel, çok kazananlardan çok, az kazananlardan az vergi alınacağını, geliri olmayan vatandaşlardan ise hiç vergi alınmayacağını vurgulayarak, mevcut vergi düzenini köklü şekilde değiştireceklerini ve adil bir sistem kuracaklarını söyledi.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Özel, CHP'nin asgari ücretle ilgili teklifinin bu sene 39 bin lira olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Geçen sene diyorduk ki 30, altında yokuz.' Yapmadılar. Altında ezildik. Bu sene ne diyelim?' Emeklinin birisi şöyle söyledi, 'Yalana, dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39'. 39 bin lira asgari ücret için, asgari ücreti ödeyen firmalara, sektör ve çalıştırdığı işçiye göre en azına 5 bin 100 lira, en çoğuna örneğin yanında bir kişi, iki kişi, beş kişi, 10 kişiye kadar çalıştıran küçük esnafa ve özellikle tekstil sektörüne 10 bin 540 lira sosyal güvenlik teşviki öneriyoruz. Bu ne demek? Yani 28 bin lira yapacak Tayyip Bey asgari ücreti. Bir yıl ellemeyecek. Artık asgari ücretli, yeni bir sosyal patlamanın eşiğine gelecek. Perişan olacak. Bunun için diyoruz ki 39 bin lira yapın. Aradaki 10 bin liralık farkı sosyal güvenlik destekleme priminden karşılayın. Bunun hesabını kitabını çıkardık. Gayet makul, yapıcı önerimizi kanun teklifi olarak sunduk."