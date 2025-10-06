Habertürk
        Haberler Gündem Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı | SON DAKİKA HABERİ

        Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine üye olan gazeteci ve yazar Ayşe Kulin'e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:53 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:16
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin ile CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

        ÜYELİK FORMUNU İMZALADI

        DHA'daki habere göre Özel, CHP’ye üye olan Kulin’e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı. Kabulde, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

        #Ayşe Kulin
