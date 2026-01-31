Özgür Özel'den Kadir İnanır'a geçmiş olsun ziyareti

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın tedavisi halen devam ediyor. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçıyı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrasında doktorlardan sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.