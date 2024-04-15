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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Filistin ziyaretini erteledi

        Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Filistin'e yapacağı ziyaretini bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması nedeniyle ertelediğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:48
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        Filistin ziyaretini erteledi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gerçekleştireceği ziyaretini erteledi.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğini belirterek şunları kaydetti;

        "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."

        Özgür Özel, şubat ayında yaptığı açıklamda 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." demişti.

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        #Son dakika haberler
        #Özgür Özel
        #filistin ziyareti
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