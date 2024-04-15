Özgür Özel Filistin ziyaretini erteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gerçekleştireceği ziyaretini erteledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğini belirterek şunları kaydetti;

"Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."