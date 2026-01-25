Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, bu hafta yoğun bir görüşme programı bulunuyor. Özel, salı günü DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelecek. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

SAADET VE İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet de hafta başında CHP Genel Merkezi’nde olacak. CHP lideri, geçtiğimiz hafta yeniden genel başkan seçilen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu da ziyaret edecek.

DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL BARIŞ KONFERANSI

CHP, 31 Ocak'ta da İstanbul'da Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı düzenleyecek. AK Parti ve MHP dahil süreç komisyonundaki tüm partilerin davet edildiği konferansta Terörsüz Türkiye süreci kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Konferans cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Konferans, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve 4 oturumda gerçekleşecek. Akademisyen, siyasetçi, STK'lardan katılımcılar olacak.

KOMİSYONDAKİ SİYASİ PARTİLER DAVET EDİLDİ

Konferansta ikinci oturuma Terörsüz Türkiye hedefiyle TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan milletvekilleri katılacak. Komisyonda bulunan siyasi partilerin hepsi davet edildi. Konferansta, insani kalkınma, bölgesel kalkınma, ekonomik kalkınma ve 'barışın toplumsallaşması'yla ilgili bölümler de yer alacak. Konferansın sonunda bir rapor yayınlanacak.