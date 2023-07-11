Özkan Uğur cenazesinde o isim dikkat çekti! Bir an olsun ayrılmadı!

Ozan Güven, Özkan Uğur ile birçok projede yer almıştı. Güven, vefat haberini aldığı andan itibaren acılı ailenin yanından ayrılmadı.

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Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gasilhaneden, tören alanına, daha sonra camiye ve oradan da defin alanına kadar tabutun yanından bir an olsun ayrılmayan Ozan Güven'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.