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Özkan Uğur'dan üzen haber!

MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen müzisyenin hastalığı yeniden nüksetti. 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'un sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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  • Özkan uğur sağlık durumunda son dakika: Özkan Uğur yoğun bakımda! Özkan Uğur hastalığı ne, kimdir, kaç yaşında?

    Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un hastalığının nüksettiği öğrenildi. Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken sağlık durumu ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte merak edilenler...
  • Özkan uğur sağlık durumunda son dakika: Özkan Uğur yoğun bakımda! Özkan Uğur hastalığı ne, kimdir, kaç yaşında?

    ENTÜBE EDİLDİ

    DHA'nın haberine göre lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur´un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

    2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatmıştı. 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur´un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. MFÖ grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner, yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Özkan uğur sağlık durumunda son dakika: Özkan Uğur yoğun bakımda! Özkan Uğur hastalığı ne, kimdir, kaç yaşında?

    Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" dedi.

    ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

    Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953 İstanbul doğumludur. MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusudur. Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

    Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

    Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.
  • Özkan uğur sağlık durumunda son dakika: Özkan Uğur yoğun bakımda! Özkan Uğur hastalığı ne, kimdir, kaç yaşında?

    1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun 1 45'liğinde yer aldı.

    1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.

    MFÖ YILLARI

    1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ünlü isimlerinde arkasında çalıp para biriktirdiler. Bu sırada Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak tiyaroya da ilk adımını attılar. 1984'te ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir.

    Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkı da besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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