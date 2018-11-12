Özlem Kaymaz ismi kızının Miss Universe'de ülkemizi temsil edeceğinin ortaya çıkması ile yeniden magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Peki; Özlem Kaymaz kimdir? Türkiye güzeli seçilen Özlem Kaymaz, hangi yıl güzellik kraliçesi tacını taktı? İşte Özlem Kaymaz ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz 27 Mart 1974 doğumlu 1992 Türkiye Güzeli'dir.

1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 14 yaşında İtalyan Lisesi'nde okurken Marie Claire'in ilk Türkiye sayısının kapağına çıkan Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçildi.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam etti. 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası'na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu. Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin desteğiyle 'Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katılarak 1992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Mustafa Sandal'ın ilk albümü Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer aldı.

Bir süre modellik yaptıktan sonra Hollandalı bir mühendisle evlenerek Hollanda'ya yerleşmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ