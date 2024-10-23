ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama
2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları 18-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek 'ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. ÖZYES KYK, yurt burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet üzerinden erşime açılacak. Peki, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler, başvuru işlemlerini 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdi. Akabinde ise ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet…
ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!
2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi başvuruları, 18-22 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.
ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi) başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
ÖZYES KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.