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HaberlerKültür-Sanat

Pahalı ve ucuz sinema biletleri nerede satılıyor?

İstanbul'da en pahalı ve en ucuz sinema biletleri hangi ilçelerde satılıyor?

İstanbul

Box Office Türkiye'nin sahibi Tolga Akıncı, İstanbul'un sinema haritasını çıkardı. 25'i Avrupa Yakası'nda, 14'ü ise Anadolu Yakası'nda olmak üzere 39 ilçesi bulunan İstanbul'da Adalar, Esenler, Sultangazi ve Şile'de sinema salonu bulunmuyor.

İstanbul'da en pahalı sinema biletleri Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer'de en ucuz biletler ise Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Beykoz'da satılıyor.

Dünya'nın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sinemaya hafta sonu gitme oranı daha yüksek seyrediyor. Yıllık kesilen bilet sayısının yaklaşık % 60'ı hafta sonu olarak değerlendirilen cuma, cumartesi ve pazar günü kesilirken İstanbul'un sinema salonuna sahip 35 ilçesinde bilet fiyatları ortalaması değişkenlik gösteriyor.

Tolga Akıncı
Tolga Akıncı

Tam bilet ortalaması 26 - 30 ₺ arasında değişen Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih ve Sarıyer İstanbul'un bilet fiyatı en pahalı 5 semti olarak karşımıza çıkarken; yine tam bilet ortalaması 10 - 15 ₺ arasında değişkenlik gösteren Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Beykoz bilet fiyatlarının en ucuz olduğu semtler.

İstanbul'un tüm sinemalarında hafta sonu bilet ortalama fiyatları ise tam bilet 21,34 ₺ ve öğrenci bileti 18,97 ₺.

 

 

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