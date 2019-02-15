Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyun öncesi soruları yanıtlayan Ceren Kaplakarslan, "Çok mutluyum. 100. kez seyirci karşısına çıkıyoruz. Tiyatro sahnesinde olmak çok keyifli ve başarılı bir oyunda bu kadar insana hitap etmek bizim için çok gurur verici. Buradan bir kişi bile mutlu çıkıyorsa ne mutlu bize" dedi.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ"

Oyundan da kısaca bahseden oyuncu, "Oyunda kadınların erkek egemen dünyasında var oluşlarını anlatan, hem güldürücü hem de çok eğitici bir oyun. Bu oyunda kadınların yaşadığı sorunların göz arda edildiğini, biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Belki farkındalık yaratmak istiyoruz" diyerek sahnedeki yerini aldı.

Geceye katılanlar arasında, Cemal Hünal, Yunus Günçe ve eşi Selin Kuyumcu, Can Nergis gibi oyuncuların yanı sıra, Pendik Ampüte Takımı da izleyenler arasındaydı.