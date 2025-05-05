Pakistan, BMGK'nın acil oturumla toplanmasını talep etti

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik ile özellikle Cammu Keşmir'deki durum bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre, Pakistan'ın, BMGK'nın kapalı oturumla acilen toplanmasını resmi olarak talep ettiği bildirilen açıklamada, toplantı sonrası Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar Ahmed'in basına açıklama yapacağı kaydedildi.

Toplantının 5 Mayıs'ta (bugün), yerel saatle 15.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.