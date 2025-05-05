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        Haberler Dünya Pakistan, BMGK'nın acil oturumla toplanmasını talep etti | Dış Haberler

        Pakistan, BMGK'nın acil oturumla toplanmasını talep etti

        Pakistan, Cammu Keşmir ve Hindistan ile Pakistan arasında artan gerginlik için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:43 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:43
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        Pakistan, BMGK'nın acil oturumla toplanmasını talep etti
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        Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik ile özellikle Cammu Keşmir'deki durum bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

        AA'nın haberine göre, Pakistan'ın, BMGK'nın kapalı oturumla acilen toplanmasını resmi olarak talep ettiği bildirilen açıklamada, toplantı sonrası Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım Iftikhar Ahmed'in basına açıklama yapacağı kaydedildi.

        Toplantının 5 Mayıs'ta (bugün), yerel saatle 15.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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        #Pakistan
        #hindistan
        #Keşmir
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