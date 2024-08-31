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        Haberler Dünya Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sivilleri hedef alan saldırı sonrası 37 militan öldürüldü | Dış Haberler

        Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sivilleri hedef alan saldırı sonrası 37 militan öldürüldü

        Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde sivilleri hedef alan silahlı saldırı sonrası süren operasyonlarda 37 militanın öldürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:35
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        Pakistan'da 37 militan öldürüldü
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        Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde ordunun bölgeyi militanlardan temizlemek amacıyla hafta başında başlattığı askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Tirah Vadisinde gece boyunca 12 militanın öldürüldüğü, iki eyalette devam eden operasyonlarda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen militan sayısının 37'ye çıktığı belirtildi.

        Öte yandan, çatışmalarda, 14 güvenlik görevlisinin öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

        23 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Belucistan'ın Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde 26 Ağustos'ta yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış, ardından üzerlerine ateş açmıştı.

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        Çok sayıda aracın ateşe verildiği saldırıda, en az 23 yolcunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        Militanların kimlik kontrolünde Belucistan'a çalışmaya gelen Pencablı yolcuları öldürdüğü belirtilmişti.

        Olay sonrası, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı kınayarak militanlarla mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

        Belucistan'ın Noshki ilçesinde nisan ayında benzer bir saldırı meydana gelmiş, Pencab'dan gelen 9 yolcu teröristlerce öldürülmüştü.

        BLA ÜSTLENMİŞTİ

        Pakistan'da son yıllarda benzer saldırılar artış gösterdi. Saldırılar özellikle, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddediyor.

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        Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

        BLA da 26 Ağustos'taki açıklamasında yaşanan saldırıyı üstlenmişti.

        Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

        BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçleri, Belucistan'a çalışmaya gelen siviller ve burada iş yapan şirketlere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

        Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik gücünün ölümüne yol açtı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #operasyon
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