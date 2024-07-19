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        Haberler Dünya Pakistan, terör örgütü El Kaide elebaşlarından Eminül Hak'ın yakalandığını duyurdu | Dış Haberler

        Pakistan, terör örgütü El Kaide elebaşlarından Eminül Hak'ın yakalandığını duyurdu

        Pakistan, El Kaide terör örgütünün kurucusu Usame bin Ladin'e yakınlığıyla bilinen örgüt elebaşlarından Eminül Hak'ın, Pencap eyaletinde yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:08
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        El Kaide elebaşlarından biri yakalandı
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        Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) yetkililerinden Osman Akram Gonadal, Pencap eyaletinin Gujrat bölgesinde Eminül Hak'ın istihbarat destekli operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

        Gonadal, terör örgütü El Kaide'nin elebaşlarından Afganistan vatandaşı Hak'ın Gujrat bölgesine bağlı Sarai Alamgir kasabası yakınlarında yakalandığını ve üzerinden Lahor ve Haripur merkezli adreslerinin yazılı olduğu Pakistan kimlik kartının çıktığını açıkladı.

        Hak'a karşı dava açıldığını belirten Gonadal, yetkililerin Hak'ın Pakistan'da ne yaptığını araştıracağını aktardı.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) internet sitesine göre, 1960'ta Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde doğan Eminül Hak, 25 Ocak 2001'de El Kaide bağlantıları nedeniyle terörist listesine alınmıştı.

        Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 1 Mayıs 2011’de, ABD güçlerince Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürülmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #El Kaide
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