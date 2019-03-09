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Türkiye dışında FETÖ'yü terör örgütü ilan eden Pakistan, FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının uluslararası hukuka uygun olarak terör örgütü ilan edilmesi için de İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. İslamabad, şimdi de FETÖ mensuplarını sınırdışı etme kararı aldı. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, Pakistan'daki okulları ziyaret etti

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