        Pakistan ve Ermenistan, diplomatik ilişki kuracak | Dış Haberler

        Pakistan ve Ermenistan, diplomatik ilişki kuracak

        Pakistan ve Ermenistan'ın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararı aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 18:44 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:44
        Pakistan ve Ermenistan, diplomatik ilişki kuracak
        Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi.

        Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Mirzoyan, görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını kararlaştırdı.

        Bakanlar, görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarına bağlılıklarını dile getirerek iki ülke arasında ekonomi, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliği yollarını ele aldı.

        Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik ilişkilerin kurulduğuna ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

