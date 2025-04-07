Palamut nasıl temizlenir? Evde palamut balığı temizleme yöntemleri

Palamut Nasıl Temizlenir?

Deniz ürünleri içinde en popüler balık türleri arasında yerini alan palamudun genellikle ılık ve sıcak denizlerde yetiştiği bilinir. Hem açık deniz de hem de kıyı bölgelerde yaşayabildiği bilinen palamut kemikli balık türüne girer. Ülkemizin tüm denizlerinde görülen bir tuzlu su balığı olan palamudun en lezzetli olanları ise Marmara ve Karadeniz’de avlananlardır. Genellikle pulsuz ve siyah etli olan palamudun karnı gümüş rengine sahiptir. Boyutu 1 metreye kadar uzanan palamut, etli ve büyük balıklar arasında anılır. Palamut balığı, omega 3 yağları, B12 vitamini, D vitamini ve yüksek miktarda protein içerir. Bu nedenle beyin fonksiyonları, kalp sağlığı, kas gelişimi ve bağışıklık konusunda ciddi katkılar sağlar. Faydalarıyla olduğu kadar etinin lezzetiyle de konuşulan palamut balığı avlanma mevsiminin ağustos ayında başladığı bilinir. Palamudu tüketmek isteyenler için bu balığı da diğer balıklarda da olduğu gibi sezonunda almak gerekir. Ağustos ayında av mevsimi başlayan palamudun en lezzetli dönemi eylül başından şubat ortasına kadar olan süredir. Lezzetli bir palamut yiyebilmek için ise tüm besin kaynaklarında olduğu gibi öncelik, tazelik ve temizlikten geçer. Hijyen her türlü yiyecek için olmazsa olmazdır ancak balıkların temizliği daha da özen istemektedir. Bu nedenle palamudu evde pişirmek isteyenler için palamut evde nasıl temizlenir sorusunu yanıtlayacağız.