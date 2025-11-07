'Palamut Zamanı'nda buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yönetmen Çağan Irman'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı'nın prömiyeri gerçekleşti.

Çağan Irmak

Başrollerini Alina Boz ve Ayda Aksel’in paylaştığı ilk kez sahnelenen oyunu izlemeye Barış Falay - Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Yağmur Tanrısevsin, Leyla Tanlar, Melis Birkan, Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk gibi isimler geldi.

Ayda Aksel ve Alina Boz

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Falay, Çağan Irmak'a övgü dolu sözlerle destek verdi. Falay, "Çağan çok güzel düşler kuran bir arkadaşımız. Yaptığı her işe bayılıyorum, bunu da heyecanla bekliyorum. Ayda ile geçen sene çalışmak nasip olmuştu, onu izlemeye bayılıyorum. Gülümseyerek çıkacağız umarım. Yeter ki sanat olsun, güzellik olsun" dedi.

Mavi Rüzgar Falay, Esra Ronabar ve Barış Falay

Falay, oğlu Mavi Rüzgar'ın kendisine olan benzerliğinin dile getirilmesinin üzerine gülerek "Ben yaptım" yanıtını verdi.

Esra Ronabar da eşi Barış Falay'a dönüp, "Özellikle erkek çocuklar zekâyı anneden alıyormuş. İstediği her şeyi babasından alabilir, yeter ki zekâyı benden almış olsun" dedi.