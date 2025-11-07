Habertürk
        Haberler Magazin 'Palamut Zamanı'nda buluştular

        'Palamut Zamanı'nda buluştular

        Başrollerini Alina Boz ve Ayda Aksel'in paylaştığı, yönetmen Çağan Irman'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı'nın prömiyeri gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 08:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:37
        'Palamut Zamanı'nda buluştular
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yönetmen Çağan Irman'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı'nın prömiyeri gerçekleşti.

        Çağan Irmak
        Çağan Irmak

        Başrollerini Alina Boz ve Ayda Aksel’in paylaştığı ilk kez sahnelenen oyunu izlemeye Barış Falay - Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Yağmur Tanrısevsin, Leyla Tanlar, Melis Birkan, Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk gibi isimler geldi.

        Ayda Aksel ve Alina Boz
        Ayda Aksel ve Alina Boz
        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Falay, Çağan Irmak'a övgü dolu sözlerle destek verdi. Falay, "Çağan çok güzel düşler kuran bir arkadaşımız. Yaptığı her işe bayılıyorum, bunu da heyecanla bekliyorum. Ayda ile geçen sene çalışmak nasip olmuştu, onu izlemeye bayılıyorum. Gülümseyerek çıkacağız umarım. Yeter ki sanat olsun, güzellik olsun" dedi.

        Mavi Rüzgar Falay, Esra Ronabar ve Barış Falay
        Mavi Rüzgar Falay, Esra Ronabar ve Barış Falay

        Falay, oğlu Mavi Rüzgar'ın kendisine olan benzerliğinin dile getirilmesinin üzerine gülerek "Ben yaptım" yanıtını verdi.

        Esra Ronabar da eşi Barış Falay'a dönüp, "Özellikle erkek çocuklar zekâyı anneden alıyormuş. İstediği her şeyi babasından alabilir, yeter ki zekâyı benden almış olsun" dedi.

        Ailesinden ilham aldığını söyleyen Mavi Rüzgar Falay, "Oyuncu olmasam bile, onların entelektüel birikimlerinden, kibarlıklarından, şefkatlerinden evlat olarak yararlanıyorum. Bir de meslektaşları olursam, bir bilezik daha takmış olurum" ifadelerini kullandı.

        #Palamut Zamanı
