Palestino - San Luis De Quillota maçı ne zaman?

Palestino ve San Luis De Quillota, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 22 puanlı Palestino 10. sırada bulunuyor, San Luis De Quillota 14 puana sahip ve 16. sırada. Palestino son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. San Luis De Quillota son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 579 kodlu maçı oynayanlar; Palestino galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, San Luis De Quillota galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Palestino son haftadaki Universidad Concepcion müsabasında 1-1 berabere kaldı.

San Luis De Quillota ise Universidad Catolica karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Palestino, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

San Luis De Quillota, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Luis De Quillota 7 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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