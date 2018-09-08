Palmeiras - Corinthians maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Palmeiras, 09 Eylül 2018 Pazar günü Corinthians takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 43 puanlı Palmeiras 3. sırada bulunuyor, Corinthians 30 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Corinthians, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 562 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Corinthians galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Palmeiras son hafta oynanan Corinthians maçında 0-1 yenildi.

Corinthians, Palmeiras karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Palmeiras, 21 gol attı ve 7 gol yedi.

Corinthians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Corinthians, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ