Paloma Faith: İngiliz hükümetinden utanç duyuyorum

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto için binlerce göstericinin ellerinde tuttukları metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik 'Kırmızı duvar' ördüğü eyleme katılan İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve aktris Paloma Faith, açıklamalarda bulundu.

Paloma Faith, İngiltere'nin, Gazze ve Batı Şeria'da masum sivilleri öldüren İsrail'e silah satışı ve lisans anlaşmalarını durdurması talebinde bulunarak, bunun derhal gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Faith; "Çocuklarımla birlikte buradayım. Bugün onları okuldan alarak buraya geldim çünkü İsrail hükümetinin elinde açlık ve bombalamalardan ölen kendileri gibi çocukların ölümünü durdurmak için neler yapılabileceğini görmelerinin önemli olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den gelen görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Paloma Faith; "Görüntüler, çok kahredici ve benim en büyük korkum, bunların normalleşmeye başlaması fakat bu normal değil. Bunların hepsi önlenebilecek zulümler ve önlenmiyorlar. İngiltere hükümetinin bu konuda suç ortaklığı beni çok utandırıyor" dedi.