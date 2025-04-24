Pamela Anderson, bir kez daha sahneye çıkmaya hazır. 'The Last Showgirl'deki başarılı performansının ardından, 57 yaşındaki oyuncu, Tennessee Williams'ın 'Camino Real' adlı oyunuyla Williamstown Tiyatro Festivali'nde sahnelere dönecek.

Anderson'a başrollerde Nicholas Alexander Chavez ve Whitney Peak eşlik edecek. 15 kişilik oyunu Dustin Wills yönetecek.

Williams'ın oyunu, tuhaf ve gerçeküstü bir kasaba olan Camino Real'de yolunu bulan Kilroy adlı Amerikalı bir denizciyi konu alıyor. Williamstown Tiyatro Festivali, 17 Temmuz - 3 Ağustos'ta Massachusetts'in Williamstown kentinde gerçekleşecek.

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'Sahil Güvenlik'in yıldızı, Broadway'de ilk kez üç yıl önce 'Chicago' müzikalinde sahneye çıkmış ve Roxie Hart rolünü oynamıştı.

Geçen yıl Anderson, Gia Coppola'nın Las Vegas'ta emekliliğin eşiğindeki Shelly (Anderson) adlı emektar bir dansçının hikayesini anlatan 'The Last Showgirl'deki rolüyle eleştirmenlerin beğenisini kazanmış ve ödülleri toplamıştı.