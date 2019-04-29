Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Paraşüt atlayış noktasından havalanan Aşkın Bakır (45) isimli şahıs iniş noktasına varmayınca durum jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden de (AFAD) bölgeye arama kurtarma ekibi istedi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından Hierapolis Antik Kenti içerisinde ki tarihi tiyatronun üst kısmında ki tepede Bakır’ın cansız bedenini buldu. Bakır’ın cenazesi olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre evvli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bakır’ın uzun süredir paraşüt pilotu olduğu ve profesyonel olarak uçuş yaptığı öğrenildi. Kazanın nasıl yaşandığı ise yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.