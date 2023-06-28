Hz. Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da girdiği rivayet edilen havuza yılın ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin kişi girdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, okulların tatil olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Pamukkale'nin en yoğun günlerini yaşamaya başladığını söyledi.