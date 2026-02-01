Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ataman'a sert sözler: Yüzünüz varsa istifa edersiniz!

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Aris deplasmanına konuk oldu.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta Panathinaikos, rakibine deplasmanda 102-95 ile mağlup oldu.

Panathinaikos’ta koç Ergin Ataman, son çeyrekte itirazlarından dolayı çift teknik faul aldı ve maçtan diskalifiye edildi.

Bu sonuçla Panathinaikos, ligdeki 16. maçında ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Yunan ekibinde şok etkisi yaratan yenilgi kulüp başkanını kızdırdı.

BAŞKAN GIANNAKOPOULOS ÇILDIRDI: UMARIM HEPİNİZ İSTİFA EDERSİNİZ! Panathinaikos'un ilginç çıkışlarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos maçın ardından yaptığı videolu paylaşımda Ergin Ataman ve ekibini istifaya davet etti. Oldukça öfkeli olduğu görülen Giannakopoulos şu ifadeleri kullandı: