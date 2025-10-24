Habertürk
        Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi!

        Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi!

        Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:29
        Benitez'in yeni adresi Yunanistan!
        Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı." ifadeleri kullanıldı.

        Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.

        Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.

