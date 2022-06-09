Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

MİLYONLARCA KALP HASTASI İÇİN FAYDALI OLABİLİR

Araştırmacılar, artan nitrik oksit seviyelerinin, önemli bağışıklık hücrelerini iltihabı teşvik eden bir durumdan daha anti-enflamatuar bir duruma çevirerek gönüllülerin iltihaptan ne kadar çabuk kurtulabildiklerini hızlandırmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Bunun koroner kalp hastalığı olan milyonlarca insan için faydaları olabileceğini öne sürüyor.

Yüksek nitratlı bir diyetin sağlıklı gönüllülerde görülenlere benzer etkiler yaratıp yaratmadığını ve bunların kalp krizi riskini azaltıp azaltamayacağını görmek için şimdi klinik denemeler planlanıyor.