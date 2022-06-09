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Pancar suyu koroner kalp hastalığı olan insanlara yardımcı olabilir

Araştırmalar, günlük bir bardak pancar suyunun nitrik oksit seviyelerini artırarak zararlı iltihabı azalttığını ortaya koydu

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  • 01
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Yeni bir araştırmaya göre, günlük bir bardak pancar suyu, koroner kalp hastalığı olan kişilerde zararlı iltihabı azaltabilir. The Guardian'da yer alan habere göre, koroner kalp hastalığı, en yaygın kalp hastalığı türü olarak biliniyor. Kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığı, dünya çapında hem erkekler hem de kadınlar için önde gelen ölüm nedeni olarak açıklanıyor. 
  • 02
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Bu durumdaki insanlar, vücut tarafından doğal olarak üretilen ve iyi bir sağlık için hayati önem taşıyan daha düşük nitrik oksit seviyelerine sahiptir. Kan basıncının düzenlenmesindeki rolüne ek olarak, önemli anti-inflamatuar etkileri de bulunmaktadır. vardır.
  • 03
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

     

    İngiliz Kalp Vakfı (BHF) tarafından finanse edilen araştırma, Manchester’daki İngiliz Kardiyovasküler Derneği konferansında sunuldu.

     

    Araştırmaya liderlik eden Londra Queen Mary Üniversitesi’nden klinik araştırma görevlisi Dr. Asad Shabbir, “Enflamasyon, vücudu yaralanma ve enfeksiyondan korumak için hayati önem taşıyor. Ancak, koroner kalp hastalığı olan kişilerde kalıcı iltihaplanma, atardamarların şişmesini şiddetlendirebilir, durumlarını daha da kötüleştirebilir ve kalp krizi riskini artırabilir” dedi.
  • 04
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Shabbir, “Araştırmamız, günlük bir bardak pancar suyunun zararlı iltihaplanmayı kesmeye yardımcı olmak için diyetimize inorganik nitrat almanın bir yolu olabileceğini gösteriyor” dedi. 
  • 05
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    7 GÜN BOYUNCA PANCAR SUYU İÇTİLER

    Araştırmacılar, yüksek inorganik nitrat içeren günlük pancar suyunun, nitrik oksit düzeylerini artırıp artırmayacağını ve bunun iltihabı etkileyip etkilemeyeceğini araştırdı.
  • 06
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Ekip 114 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Bunlardan 78’ine kan damarlarındaki iltihabı geçici olarak artırmak için tifo aşısı yapıldı ve 36’sına derilerinde küçük bir kabarcık oluşturmak ve daha lokalize iltihaplanma üretmek için bir krem ​​verildi. Yedi gün boyunca gönüllüler her sabah 140 ml. pancar suyu içti. Yarısı nitrat içeriği yüksek meyve suyu içti, diğer yarısı ise nitratı giderilmiş meyve suyu içti.
  • 07
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Tifo aşısı verilen grupta, nitrat açısından zengin pancar suyu içenlerin kanlarında, idrarlarında ve tükürüklerinde nitratı çıkarılmış halde tüketenlere kıyasla daha yüksek seviyelerde nitrik oksit bulguları vardı. Yüksek nitrat suyunun ayrıca, tüm kan damarlarının içini kaplayan hücreler olan endotelin işlevini yerine getirdiği ortaya çıktı. Endotel, kan damarlarının normal şekilde çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.
  • 08
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    Araştırmacılar ayrıca nitrat bakımından zengin pancar suyu içen grupta kabarcıkların daha hızlı iyileştiğini ve kabarcıklarından alınan sıvı örneklerinde iltihaplı beyaz kan hücrelerinin sayısının üç gün sonra azaldığını buldu.
  • 09
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

     

    MİLYONLARCA KALP HASTASI İÇİN FAYDALI OLABİLİR

    Araştırmacılar, artan nitrik oksit seviyelerinin, önemli bağışıklık hücrelerini iltihabı teşvik eden bir durumdan daha anti-enflamatuar bir duruma çevirerek gönüllülerin iltihaptan ne kadar çabuk kurtulabildiklerini hızlandırmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Bunun koroner kalp hastalığı olan milyonlarca insan için faydaları olabileceğini öne sürüyor.

     

    Yüksek nitratlı bir diyetin sağlıklı gönüllülerde görülenlere benzer etkiler yaratıp yaratmadığını ve bunların kalp krizi riskini azaltıp azaltamayacağını görmek için şimdi klinik denemeler planlanıyor.
  • 10
    Pancar suyu kalp hastalarına çare olabilir mi?

    İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR

     

    BHF yardımcı tıp direktörü Prof James Leiper, “Bu araştırma, diyetinizdeki inorganik nitrat seviyesini artırmanın vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Enflamasyonun kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını biliyoruz ve bu nedenle inflamasyonu azaltabilecek müdahalelerin gelecekteki tedaviler olarak bununla mücadele etme potansiyeli olduğunu biliyoruz” dedi.

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