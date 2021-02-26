Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Pandemi evi vurdu

Koronavirüs salgını evlilikleri salladı. 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü Türkiye'de, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Nisan ve mayıs aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinde evlilikler artarken boşanmalar patladı.Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösterildi

Pandemi evi vurdu

Koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları evlilikleri vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü açıklanan Türkiye'de Nisan mayıs ve haziran aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. Ancak 11 Mayıs'ta ilk adımları atılıp, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde evlenmeler artarken boşanmalar patladı. Mart ayı ortasında okullar online eğitime geçmiş, uçuş seferleri durdurulmuş, şehirlerarası ulaşım valilik iznine bağlanmıştı. Düğün salonları da kapatılmıştı. Nisan ayında ise aktif vaka sayısının artışıyla önlemler artırılmış, 8 hafta hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken yüzde 68.7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu.

NORMALLEŞME EVLİLİKLERİ ARTIRDI

11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri kademeli açılmaya başlamıştı. Düğün salonları kontrollü normalleşme sürecinde tekrar açılmıştı. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61.6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu. Haziran ayında ise düşüşün hız kestiği ve 55 bin 453'ten, 46 bin 387'ye indiği görüldü. Temmuz ayından itibaren ise evlenmeler 2019'a göre arttı. Temmuz ayında artış yüzde 8.2, Ağustos yüzde 15.1 oldu.

Düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlanmış, İstanbul ve 14 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan benzeri etkinlikler yasaklanmış, 4 Eylül’den itibaren yasak ülke geneline yayılmıştı.

Aylara göre evlenme sayısı, 2019, 2020

KISITLAMALARIN GELDİĞİ İLK AYLARDA BOŞANMALAR AZALDI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı nisan ayında boşanma sayısı yüzde 96.1 azalarak 14 bin 496'dan 562'ye indi. Mayıs ayında da yüzde 96.2 azalarak 10 bin 555'ten 548'e inen boşanma sayısı normalleşmenin başladığı haziran ayında yükselmeye başlarken temmuz ayında yüzde 69.9 artarak 23 bin 25'e çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başladığı aralık ayında ise boşanma sayısı 2019 yılı sayısına yakın.

Aylara göre boşanma sayısı, 2019, 2020

2020 YILINDA EVLENENLERİN SAYISI YÜZDE 10.1 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye'nin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımlıyor. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10.1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5.84'e indi. Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13.8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı da 2020 yılında binde 1.62'ye düştü.

KRİZLER HIZLANDIRIYOR

Evlenme sayısında en büyük azalma ve boşanma sayısındaki en büyük artış 2001 krizi ve 2008 yılındaki küresel krizin ardından yaşanmıştı.

Yıl Evlenme sayısıKaba evlenme hızı (Binde)Boşanma sayısıKaba boşanma hızı (Binde)
2001544.3228,3591.9941,41
2002510.1557,7395.3231,44
2003565.4688,4792.6371,39
2004615.3579,1091.0221,35
2005641.2419,3795.8951,40
2006636.1219,1893.4891,35
2007638.3119,1094.2191,34
2008641.9739,0499.6631,40
2009591.7428,21114.1621,58
2010582.7157,97118.5681,62
2011592.7757,99120.1171,62
2012603.7518,03123.3251,64
2013600.1387,88125.3051,65
2014599.7047,77130.9131,70
2015602.9827,71131.8301,69
2016594.4937,50126.1641,59
2017569.4597,09128.4111,60
2018554.3896,81143.5731,76
2019(r)542.3146,57156.5871,90
2020487.2705,84135.0221,62


EN ÖNEMLİ NEDEN GEÇİMSİZLİK

Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösteriliyor. 135 bin 22 boşanmanın 131 bin 235'inin nedeni geçimsizlik.

Evlilik süresi (yıl)ToplamZinaCana kast ve pek fena muameleCürüm ve haysiyetsizlikTerkAkıl hastalığıGeçimsizlikDiğerBilinmeyen
135.02210516598518131 2359672 537
1 yıldan az3.0281123-2 9382459
111.7977114-11 45298234
29.099515518 81776189
38 4133145-8 18059161
47 979613627 73554172
57 3791-4217 18644141
66 6323-3236 44252127
76 1645156-5 97859110
85 4554-15-5 3303184
95 0414-13-4 9063295
104 6503-12-4 5283284
114 537623414 4043087
124 6142-25-4 5002877
134 3246121-4 2072681
144 0726-12-3 9553375
153 9046-32-3 8092460
163 564224213 4543366
173 02832-3-2 9452451
182 7971-1122 7282440
192 8394-1212 7552056
20+25 6112731220624 898163482
Bilinmeyen95-----8816

Yıllara göre bakıldığında 2020 yılında zina ile cürüm ve haysiyetsizlik araştırmanın açıklanmaya başladığı 2001 yılından buyana en yüksek rakama ulaşmış durumda. 2018 yılında cana kast ve pek fena muamele 40 ile en yüksek rakamdı. 2011 yılında ise akıl hastalığı 58 ile 2001'den buyana en yüksek rakama ulaşmıştı.

ToplamZinaCana kast ve pek fena muameleCürüm ve haysiyetsizlikTerkAkıl hastalığıGeçimsizlikDiğerBilinmeyen
2020135.02210516598518131.2359672.537
2019156.587104364712745152.5707502.908
2018143.573102404516347140.5497321.895
2017128.41197284013139125.6347521.690
2016126.16486274416343123.0529781.771
2015131.830103383521057128.1521.1492.086
2013125.30580313723840121.6271.1492.103
2012123.32571302627652119.9211.0501.899
2011120.11785353528858116.1539572.506
2010118.56890323731742113.0391.4143.597
2009114.16276294228538108.5601.1563.976
200899.6637337242583794.5678823.785
200794.2197724292305688.5335514.719
200693.4897826362833788.4556843.890
200595.8956736392574591.9895392.923
200491.0228112202623186.9004443.272
200392.6376829212522188.2206153.411
200295.3236412212752489.9394544.534
200191.9947517273373186.2713334.903

EVLENME YAŞI YÜKSELDİ


Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27.9 ile yerinde sayarken, kadınlarda 25.1 oldu.

ALMAN DAMAT, SURİYELİ GELİN

Yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909, yabancı damatların sayısı ise 3 bin 828 oldu.Yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Yabancı gelinler içinde yüzde 14.8 ile Suriyeliler ilk sırada.

İLK 5 YILA DİKKAT

Boşanmaların yüzde 35.3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2020

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB: Para politikası duruşunda yegâne araç faiz
İŞ-YAŞAMPPK özetinde "zorunlu karşılık" vurgusu
İSO'dan yeni finansman modelleri önerisi
İŞ-YAŞAMİSO'dan yeni finansman modelleri önerisi
İTO’dan 'normalleşme İstanbul’dan başlasın’ önerisi
İŞ-YAŞAMİTO: 'Normalleşme İstanbul'dan başlasın'
Çiçek ihracatı yüzde 19 yükseldi
İŞ-YAŞAMÇiçek ihracatında artış
Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde sona yaklaşıldı
İŞ-YAŞAMEğribel Tüneli'nde sona yaklaşıldı
SON DAKİKA HABERLERİ | Sabancı CEO'su: 5 yılda 1 Sabancı daha yaratacağız!
İŞ-YAŞAM'5 yılda 1 Sabancı daha yaratacağız'
REFORM|Son dakika haberi Bakan Elvan'dan reform açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan reform açıklaması
Tchibo Türkiye’de üst düzey atama
İŞ-YAŞAMTchibo Türkiye’ye yeni genel müdür
Sabancı'dan 28 milyon TL hibe desteği
İŞ-YAŞAMSabancı'dan 14 yılda 28 milyon TL hibe
DenizBank ve TAV Passport'tan işbirliği
İŞ-YAŞAMDenizBank ve TAV Passport'tan işbirliği