Pandemide çocuklar miyoplaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkPandemide çocuklar miyoplaşıyor - Haberler
ABONE OL

Pandemide çocuklar miyoplaşıyor

Pandemi sürecinin çocuklarda miyop gelişimini artırdığını söyleyen Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arif Koytak “COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında hem eğitimlerini sürdürmek hem de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop oranı arttı. 2020 yılında miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1.4 kat arttığı tespit edildi” dedi

Pandemide çocuklar miyoplaşıyor - Haberler
Pandemide çocuklar miyoplaşıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Koytak, “2020 yılını neredeyse tüm dünya, özellikle çocuklar evde ve kapalı ortamlarda geçirdi. Miyopluk gelişimi açısından risk taşıyan bu yaş grubu, dışarıda, gün ışığında yapılan oyun ve spor gibi aktivitelerden uzak kaldı. Alınan tedbirlerle birlikte ders ve eğlence amaçlı aktiviteler için neredeyse tüm günlerini tablet, bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında geçirirdiler. Bu zorunlu kısıtlamaların çocuklarda miyopluk gelişimi ve ilerleme hızı üzerinde olumsuz etkisi olacağını tahmin etmek hiç zor olmadı. Bu kaygıların haklı olduğunu çarpıcı olarak kanıtlayan ilk bilimsel araştırma Çin’den geldi” dedi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDA 3 KAT ARTTI

Araştırma sonuçlarına yönelik bilgi veren Prof. Dr. Koytak, "Yaklaşık 125 bin çocuğun son 5 yıldaki göz kırma kusuru ölçümlerine dayanarak yapılan çalışma, Çin’de 2020 yılının ilk altı ayında uygulanan sıkı sokağa çıkma yasağı ve uzaktan öğretim gibi uygulamaların 6-8 yaşları arasındaki çocuklarda miyopluk gelişimini belirgin olarak artırdığını kanıtlamış oldu. Araştırmada 2020 yılında miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda tam 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşında 1,4 kat arttığı tespit edildi” diye konuştu.

Prof. Dr. Arif Koytak, “Hafif ve orta düzeydeki miyopluğun kişinin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu söylenemez. Fakat tüm miyopluk olgularının yüzde 10’unu oluşturan yüksek miyopluk (6 ve üzeri numaralar) orta yaş sonrası gözlerde ilerleyici hasara ve kalıcı görme kayıplarına neden olabilmektedir. Çin’de 6 ay, yani diğer ülkelere kıyasla kısa süren karantinanın etkisi bu kadar çarpıcı sonuçlar vermişken batıda daha uzun süren ve daha da sürmesi beklenen sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim gibi uygulamaların göz sağlığı üzerine bu olumsuz etkisinin de dikkate alınması gerekiyor” dedi.

DSÖ: 2050 YILINDA TÜM DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50’SİNDEN FAZLASI MİYOPLAŞACAK

Miyop gelişiminin nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Arif Koytak, “Miyopluk özellikle uzak mesafede bulanık görüşe yol açan göz bozukluğudur. Önceleri miyopluğun büyük oranda genetikle ilgili olabileceği düşünülüyordu. Fakat artık tek faktörün genetik olmadığını biliyoruz. Toplumda miyopluk oranının hızlı artışı üzerine eğilen araştırmacılar, bu artışın çocuk ve gençlerin yakın mesafeye odaklanarak yaptıkları işlerin belirgin biçimde artmasından kaynaklanabileceğini ortaya koydu.

Yine farklı ülkelerde çok sayıda çocuk üzerinde yapılan uzun süre takipli çalışmalarda oyun ve spor aktiviteleri için dışarıda az zaman geçirmenin miyopluk gelişimi açısından belirgin bir risk faktörü olduğu anlaşıldı; açık hava ve parlak gün ışığında yapılan aktivitelerin miyopluk gelişimi açısından koruyucu etkisi tespit edildi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Son 25-30 yılda yaşadığımız teknolojik ve toplumsal dönüşüm sonucu çocuk ve gençlerin artık çok daha az gezdiğini, sokakta ve oyun alanlarında daha az zaman geçirdiğini ve daha az spor yaptığını; öte yandan çok daha fazla okuyup yazdığını, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon ekranına baktıklarını biliyoruz. 2000 yılında toplumdaki miyop oranı Avrupa ve Amerika’da yüzde 25, Çin ve Singapur gibi Uzak Asya ülkelerinde yüzde 50 civarındaydı. 2020 yılında bu oran Batı ülkelerinde yüzde 33’e, Uzak Doğu ülkelerinde yüzde 80 üzerine çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün beklentisi 2050 yılında tüm dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlasının miyop olacağı şeklinde.”

10 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOP OLUŞUMU VE ARTIŞINI ÖNLEME TEDBİRLERİ

Prof. Dr. Arif Koytak 10 yaş altındaki çocuklarda miyoplaşmanın önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıraladı:

* Yakın zaman içinde göz muayenesi olmamış olan tüm çocuk ve gençlerin göz muayenesinden geçerek mevcut kırma kusurlarının düzeltilmesi.

* Sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymak şartıyla, her fırsatta özelikle gün ışığında yapılacak oyun, yürüyüş, bisiklet, spor gibi açık hava aktivitelerine ağırlık verilmesi.

* Bilgisayar, tablet ve cep telefonu karşısında geçirilecek zamanın mümkün olduğunca kısıtlanması.

* Ekran karşısında aralıksız durulan zamanın olabildiğince kısaltılması. Her yarım saatlik yakın çalışmanın ardına 5-10 dakikalık göz dinlendirme molasının konulması.

* İçeriği uygun bazı derslerin görüntülü değil, sesli kayıttan sunulması.

* Ekrandan izlenmesi gereken şeylerin mümkünse TV ekranından ve mümkün olduğunca uzaktan izlenmesi.

* Loş ortamlarda çalışmaktan kaçınılması. Okumak, yazmak, resim çizmek gibi yakın mesafeden yapılan uygulamaların mümkün olduğunca aydınlık ortamlarda yapılması.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan türüne yakın takip - Haberler
SAĞLIKMutant virüse yakın takip
Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
SAĞLIKBaşkentte 80 yaş ve üstündekilere Covid-19 aşısı ...
Son dakika: O ilde gizlenen temaslılara karşı yeni önlem! - Haberler
SAĞLIKO ilde gizlenen temaslılara karşı yeni önlem!
Dikkat! Endüstriyel ürünlerin aşırı tüketimi bakın neye sebep oluyor - Haberler
SAĞLIKTüketmeden önce dikkat! Öyle bir etkisi var ki...
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu e-devlet ve MHRS ile nasıl alınır?
SAĞLIKAşı randevusu nasıl alınır?
MUTASYON-19| Son dakika: Panik yayılıyor! Hastane karantinaya alındı
SAĞLIKHastanede mutasyonlu virüs paniği!
HAYRETE DÜŞÜREN DEĞİŞİM! ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi - Haberler
SAĞLIKHayrete düşüren değişim!
BÜYÜK FARK! ABD'deki Covid-19 aşıları... - Haberler
SAĞLIKBüyük fark! ABD'deki Covid-19 aşıları...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKBu belirtiler varsa koronavirüssünüz!
Kanada’da geliştirilen Covid-19 aşısının klinik testlerine başlandı
SAĞLIKKanada’da geliştirilen Covid-19 aşısının klinik ...