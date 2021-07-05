İngiltere’de Covid-19'da yeni dönem 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere'de 12 Temmuz’a kadar kısıtlamaların gevşetilmesi kararları planlanırken İngiltere hükûmeti, kısıtlamaların hafifletilmesi halinde vakaların artmaya devam edeceğini ancak aşılamanın vakaları zayıflatacağını belirtti.

Delta varyantı nedeniyle İngiltere’de Covid-19 vakaları artış göstermiş durumdayken aşılanma oranının artması amacıyla kısıtlamaların gevşetilmesi planı dört hafta ertelenmişti. Ülkede kısıtlamaların kaldırılması için tarih ise 19 Temmuz.

Yeni dönemde, Boris Johnson'ın pandeminin başlarında tercih ettiği söylemi bundan sonraki süreçte sürdürmesi bekleniyor. Johnson, ‘‘insanların zaten gripte olduğu gibi’’ Covid-19 ile yaşamayı öğreneceklerini Covid-19'un ilk döneminde söylemişti. Bu söylemi, kuralları esnetme döneminde de tercih etmesi bekleniyor.

Reuters bu söylemin İngiltere’de hastaneye yatışların, ciddi hastalıkların ve ölümlerin devam edeceği anlamına geldiğini ancak yaygın aşılama öncesine göre çok daha düşük bir seviyede olacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılama programının başarılı bir şekilde ilerlediğini ve bunun sayesinde temkinli bir şekilde ilerleyebildiklerini söylerken "Bu virüsle yaşamayı öğrenmeye başladığımızda, hepimiz Covid-19’dan kaynaklanan riskleri dikkatli bir şekilde yönetmeye devam etmeli ve hayatımızı sürdürürken muhakeme yapmalıyız." ifadelerinde bulundu.

Hükûmet verilerine göre, İngiltere'de aşılanma oranı yetişkinlerde yüzde 86'sı ilk doz, yüzde 64'ü iki doz olmak üzere uygulandı.

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü verilerinin bildirdiği kadarıyla aşılar yeni varyantlara ve hastaneye yatmaya karşı oldukça etkili.

İngiltere Konut Bakanı Robert Jenrick, pazar günü yaptığı açıklamada, karantinanın gevşetilmesindeki son adımdan sonra maske kullanımının artık zorunlu olmayacağının işaretini vermişti.

Sağlık Bakanlığı Departmanı yetkilisi Helen Whately, daha fazla rehberliğin olduğu bir yaklaşıma geçileceğini vurgularken vatandaşların bundan sonraki süreçte kendini ve başkalarını korumak için ‘‘daha fazla kişisel sorumluluk aldığını’’ söyledi.