Pangolin nedir? Coronavirus pangolinden mi bulaştı? soruları Çinli uzmanların yaptığı açıklamanın ardından soruluyor. Çinli uzmanlar, karıncayiyenlerden alınan genlerin, korona genleriyle yüzde 99 benzerlik gösterdiğini bu nedenle yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen virüsün taşıyıcısının karıncayiyenler olabileceğini açıkladı. Çin Güney Tarım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu tespitin virüse karşı alınacak önlemler için önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Hong Kong Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden Profesör Dirk Pfeiffer ise, alınan genlerin temsili olduğunu bu nedenle bu tespitin yanlış olabileceğini belirtti. İşte bu açıklamalarla gündeme gelen pangolin ile ilgili detaylar...

PANGOLİN NEDİR?

Pangolinler ‘canlı çam kozalakları’ diye de adlandırılırlar. Çünkü canlı vücudunda baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullar var. Pangolin’in yapışkan dili 300 cm. kadar uzunluktadır.

Canlı bu sayede dilini termit, karınca gibi hayvanların yuvalarına sokar ve termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerin kendisine zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller.

Pangolinler Asya'da yaşayan dört ve Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Pangolinlere ilginç görünümlerini veren vücutlarını kaplayan pullar. Bu pullar karetinden oluşuyor. Özetle saç ve tırnaklarla aynı maddeden...

Pangolinler ağaç kovuklarında ya da kazıdıkları çukurlarda yaşıyorlar. Pangolinlerin yaşam alanı türlerine göre farklılık gösteriyor.

PANGOLİNİN ÖZELLİKLERİ

Sandslash ve Sandshrew, görünüşleri pangollerden esinlenen iki Pokemon karakteridir. Görünüşleri çok benzer, tırtıklı üst kısımlarını ve çıplak underparts’ı ve ağzını kontrol etmeniz yeterlidir.

Bütün gün uyumaya ve bütün gece parti yapmayı seven bir insan mısınız? Garip bir durumda yakalandıysanız, ya da yalnız yaşam fikrini seven birini saklamaktan hoşlanan biri misiniz? Evet ise, o zaman muhtemelen bir pangolinlisin. Espriler ayrı, pangolinler öyle. Onlar gece gündüzlü yalnız memelilerdir.

Ağaçların üzerinde asılı ve kendi dünyalarında kıvrılmayı seviyorlar. Belki ilk kez pangolin ismini duyuyorsunuz ya da belki bildiğiniz tek şey bir hayvana atıfta bulunmasıdır. Kesin olmak gerekirse, bir denizci veya armadillo benzeyen bir memelidir. Ancak son araştırmalar bunun çitalara ve dev pandalara daha çok yakın olduğunu söylüyor. Vücutlarında ve kuyruklarında, enginarlara benzeyen ölçekler örtüşüyor.