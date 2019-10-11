Pankek tarifi, nasıl yapılır?

Pankek bizim kültürümüzde akıtma ya da krep olarak bilinen hamur işinin biraz daha kalını ve kahvaltıların yıldızıdır. Peynirli, zeytin ezmeli tuzlu çeşitleri yapılabileceği gibi çikolata kremalı ve meyveli çeşitlerini de aynı tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılık pratik tarif aradığınızda eliniz bu tarife hemen gidecek.
Pankek Tarifi Malzemeleri:
- 2 yumurta
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Sıvı yağ(kızartmak için)
- Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel
Pankek Tarifi Hazırlanması:
- Şekerle yumurta bir kapta çırpılır.
- Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir.
- Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır.
- Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir.
- Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir.
- (Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla)
- Afiyet olsun.
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