Panna cotta, krema biçiminde bir tatlıdır. MasterChef'te yarışmacılara tarifler verildi ancak gramajlar belirtilmedi. Yarışmacıların el yeteneği ölçülecek. Peki Panna cotta nasıl yapılır? İşte panna cotta tarifi için gereken malzemeler....

PANNA COTTA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı krema

0,5 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı Buğday Nişastası

1 poşet Şekerli Vanilin

Sos için:

1 su bardağı ahududu

0,5 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

4 adet krem karamel kasesini su ile çalkalayarak ıslatın. Süt ve kremayı bir tencereye alın ve el çırpıcısı ile 1 dakika çırpın. Toz şeker, nişasta ve şekerli vanilini ilave edip 1 dakika daha karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve ıslattığınız kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 3 saat bekletin.