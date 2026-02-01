'Panorama: Hayaller ve Yerler' İstanbul Modern’de

29 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran Dışiş... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya gelecek* AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarısı: 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı bekleniyor* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Doğalgaza ve elektriğe Şubat ayında zam yok* Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak son 16 turu play-off biletini alan Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu* Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için tıbbi incelemeler sonunda belirlenen donör adaylarından biri bugün kritik etik kurul heyetinin huzuruna çıkıyor Daha Az Göster