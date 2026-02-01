'Panorama: Hayaller ve Yerler' İstanbul Modern’de
Türkiye'nin güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata dair tematik bir anlatı sunmayı amaçlayan "Panorama: Hayaller ve Yerler" adlı sergi, İstanbul Modern'de 19 Şubat 2026'da izleyiciyle buluşuyor
İstanbul Modern’in yeni binasındaki ilk grup fotoğraf sergisi olan “Panorama: Hayaller ve Yerler”, müzenin 1. katındaki sergi salonlarında, farklı kuşaklardan 18 sanatçının son on yılda ürettiği yapıtları kapsamlı bir seçkiyle bir araya getiriyor.
Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın yapıtları, düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve içsel mekânlar aracılığıyla alternatif görsel coğrafyalar sunacak.
İstanbul Modern’in yeni müze binasının açılışından bu yana fotoğraf sergilerinin sponsoru olan Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık desteğiyle gerçekleştirilecek olan sergide yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan bir çeşitlilikte üretim yapan sanatçılar, fotoğrafın olanaklarını sorgulayarak yalnızca dünyayı yansıtmakla kalmayıp, yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor.
İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra ve İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü Demet Yıldız Dinçer’in küratörlüğünde hazırlanan sergide, müzenin küratöryel ekibinden Selen Erkal ve Şevval Yürüten de görev alıyor.