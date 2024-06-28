Papa Franciscus: Gelecek sene Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek sene Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Papa Franciscus, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin heyetini kabul etti. Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıl dönümü için 2025’te Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını heyete ileten Papa, “Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da geçen ay yaptığı bir açıklamada Papa Franciscus’un önce İstanbul’u, daha sonra İznik’i ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.

Bu yıl eylülde Asya ve Okyanusya ülkelerini ziyaret edeceği açıklanan Papa’nın daha sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’e ve Lüksemburg’a 4 günlük bir tur gerçekleştirmesi bekleniyor. Birinci İznik Konsili, Hıristiyanlık’ta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla, 325’te düzenlenmişti. Konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı. Türkiye’ye ilk Papa ziyareti 1967'de Papa 6. Paul tarafından gerçekleştirilmişti. 1979'da Papa 2. Jean Paul, 2006'da 16. Benedikt ve 2014'te Papa Franciscus Türkiye'yi ziyaret etmişti.