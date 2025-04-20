Papa, Paskalya mesajında Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Paskalya ayini yapıldı.

Şubat ve Mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, Paskalya ayinini yönetmedi. Bunun yerine Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasına gelerek buradan halkı selamlayıp, Paskalya bayramlarını kutladı.

Papa'nın normalde kendisinin okuduğu ve hem dünya meselelerine değindiği hem de Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını ise bu kez bir yardımcısı okudu.

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Papa Franciscus geleneksel mesajında, bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya'yı aynı gün kutladığına işaret ederek, barışın tüm dünyaya yayılmasını diledi.

Mesajında, Gazze'deki insani durumun güçlüğüne dikkati çeken Papa, "Düşüncelerim, korkunç çatışmanın ölüm ve yıkım üretmeye, dramatik ve aşağılık bir insani duruma yol açmaya devam ettiği Gazze'deki halk ve özellikle Hristiyan topluluğuyla beraber. Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Papa mesajında, Lübnan ve Suriye'deki Hristiyan topluluklar için de dua ettiklerini belirterek, "Suriye, tarihinin hassas bir döneminden geçerken, bu topluluklar istikrarı ve ülkelerinin kaderinde aktif rol almayı arzuluyor. Tüm Kilise'yi, Ortadoğu'daki Hristiyanlara dua ile eşlik etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Yemen'de halkın, savaş nedeniyle dünyanın en kötü ve uzun süreli insani krizlerinden birini yaşadığına değinen Papa, herkesi, yapıcı bir diyalog yoluyla çözümler bulmaya davet ettiğini kaydetti. REKLAM Papa mesajında, bu Paskalya'nın, Ukrayna'ya da barış getirmesini dilerken, "(Paskalya) Tüm ilgili tarafları, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çaba göstermeye teşvik etsin." yorumunu yaptı. Mesajında Güney Kafkasya'ya da değinen Papa, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bölgede çok arzulanan uzlaşmayı getirecek nihai bir 'Barış Anlaşması'nın yakında imzalanması ve uygulanması için dua edelim." ifadesini kullandı. "Gerçek silahsızlanma olmadan barış mümkün değildir" Papa, Batı Balkanlar'da da siyasi aktörleri, gerilimlerin ve krizlerin tırmanmasını önlemek için çaba göstermeye çağırdı. Papa Franciscus, bu Paskalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan'da çatışma ve şiddet mağduru olan Afrika halklarına barış ve huzur vermesi temennisinde bulundu.