Papa, Türkiye'nin barış çabalarını takdir etti 0:00 / 0:00

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 11-21 Ağustos'ta Roma'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası öncesinde Antonio da Silva başkanlığındaki Avrupa Yüzme Birliği (LEN) yönetim kurulu üyelerini Papalık Sarayı'nda kabul etti.

Papa Franciscus, aralarında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve LEN Yönetim Kurulu Başkanvekili Erkan Yalçın’ın da bulunduğu konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, "Yaklaşık bir ay sonra Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı tertip edeceksiniz. Bu bana huzur veriyor. Zira her büyük spor etkinliği, muhtelif ülkelerin gençleri için özel bir buluşmadır, daha iyi bir dünya için bir umut işaretidir." dedi.

Ukrayna'daki savaştan derin üzüntü duyduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri, "Ukrayna'daki savaşın bu spor etkinliğini gölgelemesi sanırım sizleri de üzüyor. Ama yine de bunun, halklar arasında savaşın, nefretin ve nükleer tehdidin bulunmayacağı bir dünya için daha fazla çalışmamıza vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Portekiz, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, Faroe Adaları, Danimarka, Karadağ, Hırvatistan, Finlandiya ve İsrail'in yüzme federasyonları başkanlarından oluşan LEN Yönetim Kurulu heyetiyle hatıra fotoğrafı çektiren Papa'nın konukları tek tek selamladığı öğrenildi.

LEN Başkanvekili Yalçın, Papa'nın kabulüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "LEN Başkanımız bir konuşma yaptı. Ben de daha sonra kendisine Türkiye'den getirdiğim tespihi hediye ettim." dedi.

Yalçın, Papa'ya Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin çok çaba harcadığını ve barış için yapılan çağrıların Türkiye'de ilgiyle karşılandığını söylediğini belirterek "O da bana, 'Avrupa'da kimsenin yapmadığını Türkiye yapıyor. Gerçekten barış için çok büyük mücadele veriyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Papa'nın, kendisine Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile mayıs sonunda görüştüğünü de hatırlattığını dile getirerek "Geçenlerde Büyükelçinizle görüştüm. Bunu ona da ifade ettim. Türkiye’nin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Türkiye ve Türk halkına, teşekkür ediyoruz barışa yönelik katkılarınızdan dolayı' dedi." diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.