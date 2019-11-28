Papilon Savunma halka arz oluyor

53 farklı ülkede pazarlama çalışması yürüten Papilon Savunma halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan onay aldı.

Pay başına 4,40 TL sabit fiyat ile 2,5 Milyon TL’si sermaye artırımı olmak üzere toplam 7,5 Milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Papilon Savunma, yüzde 23,8 halka açıklık oranına ulaşmayı planlıyor. Papilon Savunma’nın 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde borsada satış yöntemi ile yapılacak olan arzına, Gedik Yatırım liderlik ediyor.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlara ürün, bütüncül teknoloji ve hizmetlerini sunan Papilon Savunma, Türkiye’de ise ana ortağından 2012 yılında edindiği know-how ile kurulduğu günden bu yana küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri durumunda.

Kamu güvenliği, sınır güvenliği, biyometrik kimlik, ticari güvenlik, kriminal analiz, balistik tespiti ve ceza adaleti gibi alanlarda ürün ve hizmetler sunan Papilon Savunma, kamu kuruluşları, yüksek güvenlik ihtiyacı olan özel kuruluşlar, finansal kurumlar, polis teşkilatı ve askeri kuvvetler, göçmen ve sınır kontrol noktaları, havalimanları ve kritik tesislere yönelik çalışmalarına devam ediyor.