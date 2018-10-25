Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, sonbahardan itibaren sıkça görülen soğuk algınlığına neden olan virüslerin, para, merdiven tutacakları ve kapı kolları gibi çok dokunulan yerlerden bulaşabileceğini söyledi.
Soğuk algınlıklarının mevsim itibariyle en sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının başında geldiğini söyleyen Doç. Dr. Murat Doğan, hastalığın belirtilerini burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve genizde yanma hissi, boğazda ağrı, yutma güçlüğü, ara ara görülen öksürük atakları olarak sıraladı.
TOPLU YAŞAM ALANLARINA DİKKAT!
Soğuk algınlığına neden olan virüslerin özellikle okul, kreş, alışveriş merkezi, sinema, toplu taşıma araçları gibi toplu yaşam alanlarında bulaştığını belirten Doğan, “Hastalarımızın virüsle karşılaştığı andan itibaren özellikle 2 ve 3’üncü günlerde şikayetlerinin başladığını, geri kalan sürecin de bir haftaya kadar devam ettiğini biliyoruz. Toplamda ortalama bir hafta ile 10 gün içerisinde hastaların virüsü vücuttan attığını ama nadiren ataklarla birlikte iki haftaya kadar uzayabildiğini görüyoruz” dedi.
HİJYEN ÖNEMLİ
Doğan, özellikle hastalığın ilk 2-3 gününde, virüslerin daha çok yayılmaması için, para, merdiven tutacakları, kapı kolları gibi alanlara dokunduktan sonra ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması gerektiğine dikkat çekti.
KORUYUCU TEDAVİLERE AĞIRLIK VERİLMELİ
Hastalığın şiddeti ve derecesine göre hekime görünmekte fayda olduğunu kaydeden Doğan,”Tedavi aşamasında hastalığın daha rahat atlatılması ve şikayetlerin daha aza indirgenmesi için verilen tedaviler ilk 2-3 gününde hastalığın şiddetini belli bir seviyeye kadar indirebilir. Bu dönemde sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketimi, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde havanın soğumasıyla birlikte ortaya çıkan burun kurumalarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Ayrıca sigara kullanımının azaltılması, uyku düzenine dikkat edilmesi ve toplu yaşanan alanlarda hijyene dikkat edilmesi de önerdiklerimiz arasındadır. Bol sebze ve meyve tüketimi, özellikle C vitamini tüketimi, bitkisel olarak adaçayı, ıhlamur, rezene ve C vitamini çaylarının vücut direncini artırmasından dolayı kullanılması şiddetle önerilir. Yatak istirahatı muhakkak gerekir” ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.