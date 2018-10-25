Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, sonbahardan itibaren sıkça görülen soğuk algınlığına neden olan virüslerin, para, merdiven tutacakları ve kapı kolları gibi çok dokunulan yerlerden bulaşabileceğini söyledi.

Soğuk algınlıklarının mevsim itibariyle en sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının başında geldiğini söyleyen Doç. Dr. Murat Doğan, hastalığın belirtilerini burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve genizde yanma hissi, boğazda ağrı, yutma güçlüğü, ara ara görülen öksürük atakları olarak sıraladı.

TOPLU YAŞAM ALANLARINA DİKKAT!

Soğuk algınlığına neden olan virüslerin özellikle okul, kreş, alışveriş merkezi, sinema, toplu taşıma araçları gibi toplu yaşam alanlarında bulaştığını belirten Doğan, “Hastalarımızın virüsle karşılaştığı andan itibaren özellikle 2 ve 3’üncü günlerde şikayetlerinin başladığını, geri kalan sürecin de bir haftaya kadar devam ettiğini biliyoruz. Toplamda ortalama bir hafta ile 10 gün içerisinde hastaların virüsü vücuttan attığını ama nadiren ataklarla birlikte iki haftaya kadar uzayabildiğini görüyoruz” dedi.

HİJYEN ÖNEMLİ

Doğan, özellikle hastalığın ilk 2-3 gününde, virüslerin daha çok yayılmaması için, para, merdiven tutacakları, kapı kolları gibi alanlara dokunduktan sonra ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması gerektiğine dikkat çekti.

KORUYUCU TEDAVİLERE AĞIRLIK VERİLMELİ

Hastalığın şiddeti ve derecesine göre hekime görünmekte fayda olduğunu kaydeden Doğan,”Tedavi aşamasında hastalığın daha rahat atlatılması ve şikayetlerin daha aza indirgenmesi için verilen tedaviler ilk 2-3 gününde hastalığın şiddetini belli bir seviyeye kadar indirebilir. Bu dönemde sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketimi, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde havanın soğumasıyla birlikte ortaya çıkan burun kurumalarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Ayrıca sigara kullanımının azaltılması, uyku düzenine dikkat edilmesi ve toplu yaşanan alanlarda hijyene dikkat edilmesi de önerdiklerimiz arasındadır. Bol sebze ve meyve tüketimi, özellikle C vitamini tüketimi, bitkisel olarak adaçayı, ıhlamur, rezene ve C vitamini çaylarının vücut direncini artırmasından dolayı kullanılması şiddetle önerilir. Yatak istirahatı muhakkak gerekir” ifadelerini kullandı.

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