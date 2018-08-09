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Para yatıran zengin oldu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde yatırımcıları şoke eden 'Tesla'yı borsadan çekmeyi düşünüyorum' açıklaması sonrası gözler şirket hisselerine çevrildi. Hisseler tarihi zirvesini görürken, Tesla'nın ilk halka açıldığı yıl olan 2010 yılında hisse alanlar, aradan geçen 8 yılda paralarını 22'ye katladı. Öte yandan, Musk'ın şirketini borsadan çekme açıklamasının yatırımcı kurallarına uygun olup olmadığına dair SEC soruşturması yapılabileceği belirtiliyor

09.08.2018 - 09:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ABD'de büyük tartışma yarattı. "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." diyen Musk tartışmaları ateşlerken, şirketin hisseleri de bu açıklama sonrası 387 dolarla şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Hisseler kazançlarının bir kısımını geri verse de Çarşamba gününü 379 dolardan tamamladı. Piyasa değeri ise 61 milyar dolara çıktı.

Tesla ilk halka açıldığı 2010 yılında ise sadece 17 dolardı. Aradan geçen dönemde Model 3 ve Model X gibi çok önemli modelleri piyasaya süren şirket, her ne kadar son zamanlarda talebi karşılayamama haberleri ile gündemde olsa da hisselerdeki değer artışı muazzam boyuta ulaştı.

Tesla hisseleri 8 yılda 22 kattan fazla değer artışı gösterdi. Bir başka ifade ile 2010 yılında 1000 dolarlık şirket hissesi alan bir yatırımcının şu an 22 bin dolardan fazla parası bulunuyor.

Öte yandan, Dow Jones kaynakları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Elon Musk'ın böyle önemli bir açıklamanın neden Twitter üzerinden yapıldığı ve bunun yatırımcı koruma kurallarına uygun olup olmadığına dair soruşturma yapılacağını belirtiyor.

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Güzel
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