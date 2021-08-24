Paralimpik 2020: Covid-19 vakalarında artış 0:00 / 0:00

AA

Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 10 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Covid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde kalan bir sporcu ile bir komite yetkilisi, bir medya mensubu, 4 sözleşmeli çalışan ve bir resmi yetkili de bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 154'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.

''TÜM TEDBİRLER ALINACAK''

Komite Başkanı Haşimoto Seiko ile Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, ortak basın toplantısında turnuvaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Haşimoto, turnuvada yarışacak paralimpik sporcular ile Japon halkının sağlığının korunması amacıyla Covid-19'a karşı "tüm tedbirlerin alınacağını" belirterek, "Oyunları en son gününe kadar taşıyacak ve başarıya ulaştıracağız" dedi.

IPC Başkanı Parsons da hem sporcu hem de resmi yetkililerin salgın tedbirlerine uymasını beklediklerini dile getirerek, "Onların ve Japon halkının sağlığı riske edilmeden oyunlar düzenlenecektir." diye konuştu.

Parsons, "Sık sık karşılaştığım 'güvenli bir turnuva düzenleyebilecek miyiz ?' sorusunun cevabı, evet. Güvenle düzenleyemeyecek olsak en başından burada olmazdık." dedi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarının açılışı bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.