Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya! Mahmut Bozteke kimdir?
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı. Mahmut Bozteke, gösterdiği başarılı performansla Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Peki, Mahmut Bozteke kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte milli sporcu Mahmut Bozteke hayatı...
Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den geldi. Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yaşanan bu gelişme milli sporcu Mahmut Bozteke'nin hayatını ve kariyerini gündeme getirdi. Peki, "Mahmut Bozteke kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...
MAHMUT BOZTEKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mahmut Bozteke 05 Mart 1997’de dünyaya gelen Türk paralimpik tekvandocudur. Mahmut Bozteke, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 2016 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 61 kiloda K44 sınıfında bronz madalya kazandı.
İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen 2017 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 61 kg K44 sınıfında yarışmasında gümüş madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı. K44 61 kg’da İtalya’dan Antonio Bossolo’yu 14-2 öndeyken hakemin kararıyla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Mahmut Bozteke, oyunlarda ilk kez yer alan para taekwondoda madalya kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.