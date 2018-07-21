Parana - America Mineiro maçı heyecanı

Parana ve America Mineiro, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Parana 10 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken America Mineiro 14 puanda ve 16. sırada. Parana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. America Mineiro, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Parana kazanır 0.00, berabere biter 0.00, America Mineiro kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Parana son haftadaki Ituiutaba müsabasında 1-1 berabere kaldı.

America Mineiro ise CRB maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Parana, 5 gol attı ve 8 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 4 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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