"Paranın doğduğu kent" UNESCO'dan iyi haber bekliyor
10.09.2018 - 17:28 | Güncelleme: AA
Demir Çağında Batı Anadolu'yu hakimiyetine alan Lidya Krallığı'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, dünyada madeni paranın ilk basıldığı yer olarak ilgi çekiyor
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Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, UNESCO'da kalıcı olmayı hedefliyor.
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AA'nın haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve şehircilik tarihi M.Ö 1200'lü yıllara dayanan Sardes Antik Kenti, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış yapıların da bulunduğu çok sayıda eseri bünyesinde barındırıyor.
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Batı Anadolu'da egemen olan Lidya'ya başkentlik yaparak altın madenciliği sayesinde elde ettiği zenginlikle döneminin en önemli merkezlerinden biri haline gelen antik kent, en parlak dönemini de Lidya uygarlığıyla yaşadı.
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Dönemin önemli bilim adamları ve sanatçılarını kendisine çeken Sardes, "Karun kadar zengin" sözüyle de tanınan Lidya Kralı Karun dönemindeki zenginliğiyle dilden dile dolaştı.
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Bugün antik kente gelenler, Lidya Tümülüs mezarlıklarını, çok tanrılı dinler zamanından kalan ve iyi korunmuş, dünyanın en görkemli tapınaklarından olan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın en büyük havrasını, Yuhanna İncili'nde bahsedilen kiliseyi, Roma döneminden anıtsal bir hamam ve gimnazyumu (Eski Yunan ve Romada, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin yer aldığı, çevresinde revaklı avlular bulunan büyük bina) ile kente altın taşıdığı rivayet edilen Paktolos Nehri'ni (Sart Çayı) ziyaret edebiliyor.
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"GEÇİCİ LİSTEDEN KALICI LİSTEYE ALINMALI"
Sardes üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştıran Salihli Turizm Derneği (SATURDER) Onursal Başkanı Mustafa Uçar, yaptığı açıklamada, antik kentin kültürel ve dinsel açıdan ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.
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Madeni parayı basan Lidya'nın insanlıkta büyük bir etki bıraktığını anlatan Uçar, parayla birlikte ticaret anlayışının değiştiğini anlattı.
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Uçar, Sardes'e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını aktararak, "Sardes Antik Kenti'nin yaşam alanı 75 kilometrekarelik büyük bir alan. Şu anda bu alanın yüzde 1'i ortaya çıkmış vaziyette. Kazılarla yeni eserlere, bilgilere ulaşılıyor" dedi.
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Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerinin 2013 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını, 5 yıldır bu listede beklediğini Uçar, "İnsanlığa para gibi finans dünyasını ortaya çıkartacak, ticareti geliştirecek, takası ortadan kaldıracak bu kadar değerli veriler sunan bir yerin UNESCO'da geçici listede olması garipsenecek bir durum. Geçici listeden kalıcı listeye alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarında Sardes ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:
"Batı Anadolu'yu hakimiyeti altına almış bir imparatorluğun başkenti, sikkenin doğum yeri ve adı hayal bile edilemeyecek zenginlikle özdeşleşen Krezüs'ün (Karun) vatanı olan Sardes, antik dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer almaktaydı."
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Şehir, kent planlaması konusunda emsalsiz olup, Mezopotamya dışındaki en büyük savunma duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüze kadar korunagelmiş olan dünyanın belki de en görkemli İon düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan antik kent, korunmuş Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam-gimnazyum kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahiptir. Marmara Gölü'nün güney kenarında yer alan ve Lidya Tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanıdır."
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