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Şehir, kent planlaması konusunda emsalsiz olup, Mezopotamya dışındaki en büyük savunma duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüze kadar korunagelmiş olan dünyanın belki de en görkemli İon düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan antik kent, korunmuş Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam-gimnazyum kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahiptir. Marmara Gölü'nün güney kenarında yer alan ve Lidya Tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanıdır."