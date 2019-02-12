Acı tesadüf!

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki dükkanında gözlük satan, motosiklet ve yamaç paraşütü tutkunu pilot Hüseyin İlhan, kendisinden eğitim alan Eren Şalcı ile kentin seyir terası olan 530 rakımlı Boztepe'de tandem (ikili) atlayış yaptı.
DHA'nın haberine göre, teleferik istasyonunun bulunduğu Atatürk Parkı'ndaki kumsala iniş yapmak için alçalmaya başlayan İlhan'ın paraşütünün ipleri, sahilden Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferiğin tellerine takıldı. Tellerde asılı kalan paraşüt, teleferik kabininin ipleri koparması sonucu düştü. Yaklaşık 30 metreden düşen İlhan ile Şalcı yaralandı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin İlhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Şalcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.
PARAŞÜTÜYLE AĞACA TAKILMIŞTI
Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan profesyonel yamaç paraşütçüsü olan Hüseyin İlhan'ın, Türkiye'nin değişik kentlerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. 7 yıl önce de 530 rakımlı Boztepe'den atlayış yapan İlhan, iniş sırasında ters rüzgara kapılıp, Ordu- Samsun karayolu kenarındaki ağaca paraşütüyle takılmıştı. Baş aşağı asılı kaldığı ağaçta itfaiye ekiplerince kurtarılan İlhan, 'Geçmiş olsun, nasıl oldu bu olay?' sorusuna "Artistlik yaparken oldu ama iyiyim" yanıtını vermişti.
DENİZE DÜŞEN PARAŞÜTÇÜYÜ KURTARMIŞTI
Hüseyin İlhan; 5 yıl önce ise Boztepe'den uçuş yaparken yine ters rüzgarın etkisiyle düştüğü denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yamaç paraşütçüsü arkadaşını kurtarmıştı. İlhan, Karadeniz'in azgın dalgalarına aldırış etmeden, soğuk havada denize atlamıştı. Denizdeki genci boğulmaktan kurtaran İlhan, yardıma gelen arkadaşları ve dalgıç polisleriyle paraşütçüyü karaya çıkarmayı başarmıştı.
4 YIL ÖNCE POZ VERDİĞİ YERDE ÖLDÜ
İlhan'ın, 4 yıl önce aynı bölgede paraşütüyle gösteri yaptığı ve dün paraşütünün takıldığı teleferik direğinin önünde poz ve röportaj verdiği ortaya çıktı. Hüseyin İlhan, Boztepe'de uçuş pisti ile kumsalda iniş parkurunun teleferiğe yakın olmasıyla, yamaç paraşütçülerinin kolay ulaşım sağladığını belirtmiş, bunun kent turizmi açısından önemli olduğunu vurgulamıştı.
Teleferik direği önünde çektirdiği fotoğrafı ve kumsalda paraşütüyle yaptığı gösterilerden görüntüleri geride kalan Hüseyin İlhan'ın, bugün Ordu'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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