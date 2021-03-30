Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale semalarında uçuş yaptı

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale semalarında uçuş yaptı
AA

Denizli'de yaşayan ve daha önce de paraşütte tavla ve okey oynayarak, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yapan 29 yaşındaki Kaval, Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden motosikletiyle uçma denemesi yaptı.

AA'nın haberine göre paraşüte bağladığı motosiklete binerek havalanan Kaval, yaklaşık 20 dakika süren uçuşunda travertenlerin üzerinde aksiyon kamerasıyla kayıt yaptı ve Kocaçukur mevkisine indi.

Kaval aile mesleği olan aşçılığı bırakıp çocukluk hayalinin peşinden koştuğunu, havada ilginç uçuşları denemeyi çok sevdiğini, yaptığı çok sayıda uçuşla turizm merkezlerinin tanıtımına da katkı vermeyi amaçladığını ifade etti.

Herkesin hayatında bir kez bile olsa Pamukkale'yi görmesi gerektiğini, özellikle yamaç paraşütünden görülen manzaranın muhteşem olduğunu kaydeden Kaval, "Havada kendimi kuşlar gibi özgür ve huzurlu hissediyorum. İlk başta ailem çok kızıyordu. 'Uçup ne yapacaksın, paraşüt işini bırak' diyorlardı. Ama bugüne kadar hep hayallerimin peşinde koştum. Yamaç paraşütünü de hiç bırakmadım. En sonunda başardığımı görünce herkes anladı" dedi.

Kaval, daha önce de paraşütte tavla ve okey oynadığını, koltukta televizyon izlediğini, mangal yaktığını, Türk kahvesi pişirdiğini ve röportaj yaptığını belirtti.

Fethiye'den aldığı motosikletle uçma fikrini hayata geçirmek için bir süredir çalıştığını anlatan Kaval, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk önce motoru bağlayıp uçacaktım. Sonra arkasına eklediğim pervane sayesinde hem karada hem de havada gitmesini sağladım. Motordan aldığım gücü el emeğiyle yaptığım pervaneye aktardım. Böylece havada itiş kuvveti sağladı. Bu da benim uçuş süremi uzattı. Pamukkale travertenleri üzerinde motorla uçmak benim için bambaşka bir şeydi. Görenler koşa koşa yanıma gelerek 'İlk defa motosikletin uçtuğunu gördük' dediler. Pamukkale'yi de dünyaya tanıttığım için mutluyum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1500 rakımda 500 yıllık ardıç
YAŞAM1500 rakımda 500 yıllık ardıç
Kış uykusundan uyanan bozayılar yiyecek arayışına girdi
YAŞAMKış uykusundan uyanıp yiyecek arayışına girdiler
İngiltere Kralı 8'inci Edward adına basılan paraya rekor fiyat!
YAŞAMYalnızca 3 tane bulunuyor... Altın paraya rekor fiyat
Peru’da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
YAŞAMTarlalarını genişletirken buldular... 3 bin 200 ...
29 Mart Milli Piyango çekilişi sonuçları 2021 - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
YAŞAM29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 133 Milyon TL! İşte kazanan numara
Sosyal medyada kolaylıkla fark edilen photoshop faciaları! - Haberler
YAŞAMPhotoshop'un bu kadarı 'pes' dedirtti
On Numara sonuçları 29 Mart 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAMBüyük ikramiye tek kişiye çıktı
Günlük burç yorumları! 30 Mart 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Yüz şekline göre gözlük seçimi nasıl olmalı?
YAŞAMYüz şekline göre gözlük seçimi nasıl olmalı?