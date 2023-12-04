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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da feci kaza! Otomobil parçalara ayrıldı: Ölü ve yaralılar var! - En son haberler

        Otobüsle çarpışan otomobil parçalara ayrıldı: Ölü ve yaralılar var

        Samsun'da, yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Feci kazada parçalara ayrılan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:24
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        Parçalara ayrıldı: Ölü ve yaralılar var
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        Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Samsun'dan Tokat yönüne giden 60 TY 636 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait, sürüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Üçhanlar mevkisinde karşı yönden gelen Hasan Camcı yönetimindeki 55 LP 977 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, parçalara ayrılan otomobilin sürücü Hasan Camcı ile yolcu Oğuzhan Camcı olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste yaralanan muavin ve 2 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Trafiğe bir süre kapanan Samsun-Ankara yolu araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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